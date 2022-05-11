В Калужской области 18-летний водитель «Жигулей» сбил двух детей на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 9 мая в Кондрово в ДТП пострадали пешеходы. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Кооперативной 18-летний водитель «Жигулей» сбил двух 14-летних мальчиков, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами детей доставили в областную больницу в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.