«Лада» вылетела в кювет под Калугой

Около 21:40 во вторник, 10 мая, ДТП произошло в поселке Воротынск Бабынинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на повороте на аэродром Орешково не справился с управлением водитель автомобиля «Лада». Машина вылетела в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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