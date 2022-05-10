В Калужской области ночью сгорела хозпостройка

В ночь на вторник, 10 мая, в деревне Судимир Жиздринского района произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 2:51 на улице Центральной сгорела хозпостройка. Спасатели сообщают, что никто из людей не пострадал.

Причины пожара выясняет инспектор.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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