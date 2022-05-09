Еще один мотоциклист пострадал в ДТП в Калуге

Около 12:50 в воскресенье, 8 мая, в деревне Сивково на территории Калуги произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением и упал на дорогу.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

За последние дни в Калужской области это уже пятое ДТП с мотоциклистами.

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