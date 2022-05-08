В Калужской области двухлетняя девочка одна шла по трассе

В Медынском районе жительница Калужской области ехала по дороге между районным центром и деревней Михеево и заметила идущую по дороге двухлетнюю девочку.

Водитель позвонила по номеру 112 и сама нашла в Михеево семью, из которой ушел ребенок.

Вскоре на место происшествия приехала и полиция. Многодетная мать была пьяна. На нее составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию, рассказали 8 мая в управлении МВД по Калужской области.

Маленьких детей поместили в соцзащитное учреждение. А старшие дети сейчас находятся со своим отцом.

Полиция проводит проверку.

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