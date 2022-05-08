В Калуге водитель лесовоза повредил теплотрассу

В субботу, 7 мая, в Ждамирово водитель лесовоза повредил теплотрассу, сообщили в городской управе Калуги.

- Проезжая под компенсатором трубопроводов, он не рассчитал габариты и нарушил целостность трубопроводов, - прокомментировали коммунальщики. - Благодаря тому, что отопление было уже отключено, авария не причинила неудобства в жилых домах.

Восстановительные работы обещают начать после праздничных выходных.

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