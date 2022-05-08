В ночном массовом ДТП в Обнинске один человек погиб и пятеро пострадали

Как мы уже рассказывали, в ночь на 8 мая в Обнинске произошло массовое ДТП. Подробности утром нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Ниссана Альмера» около 00:25 двигался со стороны Белоусово в сторону Обнинска, проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Мицубиси Лансер», который направлялся со стороны Москвы в сторону Калуги. После этого «Мицубиси» по касательной столкнулся с попутным «Саабом».

В результате ДТП погиб 29-летний водитель «Мицубиси». Различные травмы получили водитель и четыре пассажира «Ниссана», среди которых 17-летняя девушка. Они госпитализированы.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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