В Обнинске ночью несколько человек пострадали в массовом ДТП

В ночь на воскресенье, 8 мая, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 00:35 столкнулись «Мицубиси», «Ниссан» и «Сааб Айро». Две легковушки вылетели в кювет и перевернулись.

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. В ночном массовом ДТП в Обнинске один человек погиб и пятеро пострадали.

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