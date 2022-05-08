В Обнинске ночью несколько человек пострадали в массовом ДТП
В ночь на воскресенье, 8 мая, массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 00:35 столкнулись «Мицубиси», «Ниссан» и «Сааб Айро». Две легковушки вылетели в кювет и перевернулись.
МЧС сообщает о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
UPD. В ночном массовом ДТП в Обнинске один человек погиб и пятеро пострадали.
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