В Калужской области автомобиль без водителя сбил женщину и 10-летнего ребенка

Около 17:10 в субботу, 7 мая, в Малоярославце ДТП произошло на улице Нижнепролетарской.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» припарковался, вышел из машины, но она сама покатилась и сбила женщину с 10-летним ребенком.

С различными травмами пострадавших пешеходов доставили в областную больницу в Калуге.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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