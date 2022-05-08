В Калужской области автомобиль без водителя сбил женщину и 10-летнего ребенка
Около 17:10 в субботу, 7 мая, в Малоярославце ДТП произошло на улице Нижнепролетарской.
По предварительным данным, водитель «Шкоды» припарковался, вышел из машины, но она сама покатилась и сбила женщину с 10-летним ребенком.
С различными травмами пострадавших пешеходов доставили в областную больницу в Калуге.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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