В Калуге два ребенка на мотоцикле врезались в «Ниву»

Как мы уже рассказывали, около 20:35 на улице Моторной в Калуге произошло ДТП с мотоциклистом. Подробности позже сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на перекрестке с улицей Платова 15-летний мальчик на кроссовом мотоцикле GR1 не справился с управлением и врезался в «Ниву».

Различные травмы получил сам водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир. Оба ребенка ехали без специальной экипировки. Они госпитализированы в Анненки.

В полиции отмечают, что такой мотоцикл не подлежит регистрации, так как является спортинвентарем.

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