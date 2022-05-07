В Калуге столкнулись «Шевроле» и мотоцикл на улице Московской

Около 12:11 в субботу, 7 мая, в Калуге на улице Московской произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись «Шевроле» и мотоцикл «Ямаха». МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

За последние дни это уже пятая авария с мотоциклами на территории Калужской области.

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