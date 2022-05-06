Три боеприпаса обезвредили в Калужской области за сутки
В Калужской области продолжают находить опасные предметы времен Великой Отечественной войны. Три боеприпаса обезвредили за последние сутки, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В деревне Лиханово Мосальского района нашли минометную мину.
В деревне Студеная Барятинского района обнаружен артиллерийский снаряд.
В 500 метрах от дороги в деревне Тарьково Спас-Деменского района нашли ручную гранату.
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