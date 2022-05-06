Три боеприпаса обезвредили в Калужской области за сутки

В Калужской области продолжают находить опасные предметы времен Великой Отечественной войны. Три боеприпаса обезвредили за последние сутки, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревне Лиханово Мосальского района нашли минометную мину.

В деревне Студеная Барятинского района обнаружен артиллерийский снаряд.

В 500 метрах от дороги в деревне Тарьково Спас-Деменского района нашли ручную гранату.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.