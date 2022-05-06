В Калуге «Нива» и мотоцикл столкнулись на улице Моторной
Около 20:35 на улице Моторной в Калуге произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись мотоцикл GR и легковой автомобиль «Нива».
МЧС сообщило, что в аварии пострадали как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
За последние двое суток это уже четвертая авария с мотоциклами на территории Калужской области.
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