В Калуге «Нива» и мотоцикл столкнулись на улице Моторной

Около 20:35 на улице Моторной в Калуге произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись мотоцикл GR и легковой автомобиль «Нива».

МЧС сообщило, что в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

За последние двое суток это уже четвертая авария с мотоциклами на территории Калужской области.

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