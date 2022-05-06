В Калужской области еще один мотоциклист пострадал в ДТП

Около 15:45 в пятницу, 6 мая, ДТП с участием мотоциклиста произошло в Людиново. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Сукремльской столкнулись «Рейсер» и легковой автомобиль «Ситроен».

По данным МЧС, пострадал один человек.

Напомним, накануне в Калужской области зафиксированы две аварии с мотоциклистами – в Кирове и Жуковском районе.

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