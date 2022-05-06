В Калужской области водитель «Киа» насмерть сбил 12-летнюю девочку, вышедшую из автобуса

Около 18:40 в пятницу, 6 мая, в Перемышльском районе Калужской области в ДТП погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, ребенок вышел из рейсового автобуса и попал под колеса легкового автомобиля «Киа». Девочка скончалась от полученных травм.

Прокурор области Константин Жиляков поручил провести проверку по факту ДТП.

UPD. В калужском управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла на дороге М3 Украина - Перемышль - Калужская опытная с/х станция. Девочка переходила дорогу. За рулем «Киа Сид» находилась 29-летняя женщина.

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