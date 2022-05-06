В Калуге четыре человека пострадали в вылетевшей в кювет «Ладе» на улице Московской

Около 13:00 в пятницу, 6 мая, в Калуге автомобиль «Лада Приора» вылетел в кювет. ДТП произошло на улице Московской в районе поворота на Волково, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека: 41-летний водитель, женщины 43 и 46 лет, а также девятилетний мальчик. Госпитализация им не понадобилась.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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