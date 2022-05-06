В Калужской области в столкновении «Ниссана» и «Кавасаки» пострадал 27-летний мотоциклист

Как мы уже рассказывали, в городе Киров Калужской области днем 5 мая столкнулись «Ниссан» и «Кавасаки». Подробности о происшествии в пятницу сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, около 16:20 на улице Ленина 49-летняя женщина за рулем «Ниссана» поворачивала налево и не пропустила мотоцикл.

В результате аварии пострадал 27-летний мотоциклист. Он госпитализирован в хирургическое отделение.

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