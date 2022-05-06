В Калужской области за сутки обезвредили 13 боеприпасов

В Калужской области продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В четверг, 5 мая, обезврежено 13 опасных предметов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Хвастовичском районе в 800 метрах от деревни Нехочи нашли артиллерийский снаряд.

В Ульяновском районе в лесу рядом с деревней Аннино обнаружены мины и ручная граната.

В МЧС напоминают, что в случае обнаружения опасных предметов нужно сразу звонить по телефонам 102, 02 или 112.

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