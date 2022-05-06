В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «БМВ»

Вечером в четверг, 5 мая, ДТП с участием мотоциклиста произошло в Жуковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге между Некрасово и Ершово столкнулись автомобиль «БМВ» и мотоцикл «Ирбис».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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