В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «БМВ»
Вечером в четверг, 5 мая, ДТП с участием мотоциклиста произошло в Жуковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на дороге между Некрасово и Ершово столкнулись автомобиль «БМВ» и мотоцикл «Ирбис».
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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