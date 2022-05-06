В Калужской области мотоциклист на «Кавасаки» столкнулся с «Ниссаном»

Около 16:20 в четверг, 5 мая, в городе Киров Калужской области произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Ленина столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и мотоцикл «Кавасаки».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Ниссан» вылетел на тротуар.

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