В Калужской области 41-летний пешеход погиб под колесами двух автомобилей

Как мы уже рассказывали, в ночь на 5 мая в Боровском районе на трассе М3 «Украина» сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Лады Гранта» ехал в сторону Калуги по крайней левой полосе и сбил 41-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, повернувшись лицом навстречу автомобилю. После этого пешехода отбросило под фуру КамАЗ, которая также двигалась в сторону Калуги.

Пострадавший пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

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