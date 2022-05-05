В Калужской области «Газель» сгорела на трассе

В четверг, 4 мая, в Боровском районе Калужской области сгорел грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, машина загорелась, когда водитель ехал по трассе А108 недалеко от Ермолино.

Потушить «Газель» не удалось, огонь уничтожил все сгораемые конструкции. Из людей никто не пострадал.

Причиной пожара называется неисправность автомобиля.

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