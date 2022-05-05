В Калужской области за день обезвредили 27 боеприпасов

В четырех районах Калужской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Их удалось обезвредить, никто не пострадал, сообщили вечером 4 мая в региональном ГУ МЧС.

В Мосальском районе в одном километре от деревни Девятовка нашли 11 минометных мин и пять артиллерийских снарядов.

В Юхновском районе на берегу реки Ресса между деревнями Косимово и Лабеки обнаружены противотанковая граната.

В Износковском районе в поле в двух километрах от деревни Ивановское нашли три артиллерийских снаряда, две гранаты, мину и два заряда к гранате.

В Жиздринском района две минометные мины нашли в лесу в 300 метрах от деревни Коренево.

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