В Калужской области водитель «Лады» сбил пешехода на трассе М3 «Украина»
В ночь на четверг, 5 мая, в Боровском районе Калужской области сбили пешехода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, около полуночи человек попал под колеса автомобиля «Лада Гранта» на трассе М3 «Украина» недалеко от границы Калужской и Московской областей.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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