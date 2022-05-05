В Обнинске тело 49-летнего мужчины нашли в подвале больницы

В среду, 4 мая, в подвале Клинической больницы №8 в Обнинске нашли тело 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Труп находился на полу. Его обнаружили сотрудники больницы, когда начали искать причину неприятного запаха.

- По предварительным данным, это 49-летний бездомный, смерть которого наступила более недели назад, - заявили в СК.

Причины его смерти устанавливаются, следователи назначили экспертизы.

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