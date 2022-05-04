В Обнинске полиция начала проверку после закрашивания мурала
В Обнинске закрасили рисунок бабушки с красным флагом, появившийся на одной из арок города.
- Закрасило предприятие, на чьей арке был рисунок, из-за того, что сегодня ночью вандалы испортили картину черной краской, - пояснили в администрации наукограда.
Проверку по данному инциденту начала полиция.
- Сотрудниками ОМВД России по Обнинску проверяется информация, размещенная в социальных сетях, о факте закрашивания мурала, - прокомментировали в УМВД по Калужской области.
В тоже время глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА на своих страницах в соцсетях объявила о поисках автора рисунка.
- Поможем найти более подходящее место для вашего рисунка или восстановим на прежнем, - пообещала она.
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