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В Калуге 57-летнего мужчину осудили на семь лет за пьяное ДТП с погибшей женщиной

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.05.2022 15:43 0 916
В Калуге 57-летнего мужчину осудили на семь лет за пьяное ДТП с погибшей женщиной

В Калуге районный суд признал виновным в смертельном ДТП, которое произошло 30 декабря прошлого года, 57-летнего мужчину. В среду, 4 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Калужанин приговорен к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. После этого ему в течение трех лет нельзя будет управлять транспортом.

Суд установил, что вечером 30 декабря виновник в пьяном виде сел за руль «Киа Соренто» и двигался по подъездной дороге от трассы М3 «Украина». Недалеко от Мстихино он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

В результате аварии погибла 32-летняя пассажирка «Лады».

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.05.2022 15:43 0 916
Тэги: происшествие дтп гибдд прокуратура
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