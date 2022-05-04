В Калуге 59-летний мужчина пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей» на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, вечером 3 мая на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель «Фольксвагена Поло» недалеко от перекрестка с улицей Клюквина выезжал с прилегающей территории и не пропустил ВАЗ-21074. За рулем «Жигулей» в сторону Зерновой двигался 18-летний водитель.

С места происшествия в больницу доставили водителя «Фольксвагена». Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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