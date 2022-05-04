В Калуге пропал 42-летний мужчина

С 27 апреля в Калуге ищут пропавшего 42-летнего Романа АРТИСЮКА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы калужанина.

Рост – 178 см,

Худощавый,

Светло-русые волосы,

Голубые глаза,

Голубая куртка,

Синяя футболка,

Голубые джинсы,

Синие кроссовки,

Черная кепка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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