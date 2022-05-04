В Калуге пропал 42-летний мужчина
С 27 апреля в Калуге ищут пропавшего 42-летнего Романа АРТИСЮКА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы калужанина.
- Рост – 178 см,
- Худощавый,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Голубая куртка,
- Синяя футболка,
- Голубые джинсы,
- Синие кроссовки,
- Черная кепка.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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