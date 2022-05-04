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В Калуге пропал 42-летний мужчина

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 04.05.2022 12:25 0 420
В Калуге пропал 42-летний мужчина

С 27 апреля в Калуге ищут пропавшего 42-летнего Романа АРТИСЮКА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы калужанина.

  • Рост – 178 см,
  • Худощавый,
  • Светло-русые волосы,
  • Голубые глаза,
  • Голубая куртка,
  • Синяя футболка,
  • Голубые джинсы,
  • Синие кроссовки,
  • Черная кепка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 04.05.2022 12:25 0 420
Тэги: происшествие лиза алерт
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