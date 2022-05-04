В Калужской области 16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Сузуки»

Авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста произошла днем 2 мая в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге между трассой А130 и деревней Потресово 66-летний водитель легкового автомобиля «Сузуки» поворачивал налево и сбил 16-летнего мотоциклиста, совершавшего в этот момент обгон машины.

Подростка с различными травмами доставили в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.