В Калуге два человека пострадали в перевернувшемся на улице Ленина «Хендае»

Как мы уже рассказывали, днем 1 мая на улице Ленина в Калуге в результате ДТП перевернулся автомобиль «Хендай». Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Хендая Крета» ехал по улице Ленина в сторону вокзала и на перекрестке с улицей Чижевского врезался в «Форд Фокус». После этого «Хендай» перевернулся.

Различные травмы получили сам предполагаемый виновник аварии и его 44-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.

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