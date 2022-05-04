В Калужской области два человека пострадали в перевернувшемся УАЗе

Как мы уже рассказывали, в ночь на 1 мая в Хвастовичском районе произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ. Подробности сообщили в среду в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель УАЗа двигался по селу Пеневичи в 4:00 и не справился с управлением. Автомобиль перевернулся.

Различные травмы получили два пассажира - мужчина и женщина. Им по 23 года. Доставлены в районную больницу.

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