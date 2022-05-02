В Калужской области в пожаре погиб 84-летний пенсионер

В селе Барятино в воскресенье, 1 мая, утром произошло возгорание жилой квартиры одного из домов.

Как сообщает Следственный комитет России по Калужской области, погиб 84-летний местный житель.

По предварительной информации, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина проживал один, был парализован и курил в постели.

Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливается следователями СК России в ходе процессуальной проверки.

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