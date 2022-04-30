В Калужской области пропал 55-летний мужчина

В Калужской области пропал 55-летний Алексей ФЕДОРОВ. В субботу, 30 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина не выходит на связь с 29 апреля.

По информации волонтеров, он может находиться в Калуге либо в деревне Погореловка Юхновского района.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Усы,

Рост – 170 см,

Плотного телосложения,

Серые глаза,

Черные волосы с сединой,

Черная куртка, светло-голубые джинсы, черные полусапоги, серая шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.