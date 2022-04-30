В Калужской области пропал 55-летний мужчина
В Калужской области пропал 55-летний Алексей ФЕДОРОВ. В субботу, 30 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина не выходит на связь с 29 апреля.
По информации волонтеров, он может находиться в Калуге либо в деревне Погореловка Юхновского района.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Усы,
- Рост – 170 см,
- Плотного телосложения,
- Серые глаза,
- Черные волосы с сединой,
- Черная куртка, светло-голубые джинсы, черные полусапоги, серая шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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