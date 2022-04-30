В Калужской области два человека пострадали в столкновении мотоцикла и «Лады»

Вечером в пятницу, 29 апреля, в городе Жуков Калужской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 22:15 мотоциклист и легковой автомобиль «Лада Самара» столкнулись на улице Ленина.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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