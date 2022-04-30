В Калуге «Жигули» столкнулись с «Газелью» на улице Ленина

Около 15:30 в пятницу, 29 апреля, на улице Ленина в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На перекрестке с улицей Пролетарской столкнулись «Жигули» и грузовая «Газель».

По предварительным данным, водитель легковушки на перекрестке не пропустил грузовик.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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