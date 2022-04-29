В Калужской области пьяный 30-летний водитель устроил массовое ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло 28 апреля на трассе А108 в черте города Балабаново Боровского района. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:30 пьяный 30-летний водитель «Рено Логан» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Киа К5». После этого «Рено» отбросило на припаркованный «Мицубиси».

Различные травмы получил 34-летний пассажир «Рено». Он госпитализирован.

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