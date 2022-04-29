В Калужской области водитель «Лады» сбил 12-летнюю девочку на велосипеде

В четверг, 29 апреля, в Малоярославце произошло ДТП на улице Коммунистической. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус» около 15:30 сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

Пострадавшую школьницу доставили в областную больницу в Калугу. Она госпитализирована.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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