В Калужской области 71-летний мужчина погиб при пожаре

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 27 апреля в Людиново на улице Маяковского произошел пожар. Предварительные причины сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователи уточнили, что в огне погиб 71-летний мужчина. Ранее сообщалось, что ему было 60.

По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом.

На данный момент есть две основные версии возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем либо нарушения при эксплуатации электроприбора.

Проверка сейчас продолжается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.