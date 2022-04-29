В Калужской области 71-летний мужчина погиб при пожаре
Как мы уже рассказывали, поздно вечером 27 апреля в Людиново на улице Маяковского произошел пожар. Предварительные причины сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Следователи уточнили, что в огне погиб 71-летний мужчина. Ранее сообщалось, что ему было 60.
По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом.
На данный момент есть две основные версии возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем либо нарушения при эксплуатации электроприбора.
Проверка сейчас продолжается.
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