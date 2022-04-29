В Калужской области тело пропавшего мужчины нашли в утонувшем автомобиле

В четверг, 28 апреля, в реке Суходрев недалеко от деревни Латышево Дзержинского района обнаружили автомобиль «Киа» с телом 48-летнего мужчины внутри. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Этот человек пропал 14 апреля, когда уехал из Москвы в калужскую деревню.

По предварительным данным, во время разлива реки мужчина попытался проехать по затопленному мосту, но машину подхватило течением. Самостоятельно выбраться из автомобиля водитель не смог и утонул.

Следователи проводят проверку, тело погибшего отправлено на экспертизу.

Фото с места происшествия.

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