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В Калужской области тело пропавшего мужчины нашли в утонувшем автомобиле

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.04.2022 09:08 3 2607
В Калужской области тело пропавшего мужчины нашли в утонувшем автомобиле

В четверг, 28 апреля, в реке Суходрев недалеко от деревни Латышево Дзержинского района обнаружили автомобиль «Киа» с телом 48-летнего мужчины внутри. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Этот человек пропал 14 апреля, когда уехал из Москвы в калужскую деревню.

По предварительным данным, во время разлива реки мужчина попытался проехать по затопленному мосту, но машину подхватило течением. Самостоятельно выбраться из автомобиля водитель не смог и утонул.

Следователи проводят проверку, тело погибшего отправлено на экспертизу.

Фото с места происшествия.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 29.04.2022 09:08 3 2607
Тэги: происшествие следственный комитет лиза алерт паводок
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