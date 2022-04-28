В Калуге водитель «Шевроле» сбил 50-летнюю женщину на улице Пушкина

Как мы уже рассказывали, 27 апреля на улице Пушкина в Калуге сбили пешехода. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил 50-летнюю женщину у дома №1/20. Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Врачи оказали женщине помощь и отпустили домой.

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