В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Около 15:20 в среду, 27 апреля, в Медынском районе произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Радюкино 45-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» не соблюдала дистанцию и врезалась в попутный автомобиль «Хендай Матрикс». После этого «Рено» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Киа Рио».

В результате аварии пострадали 27-летний водитель и 32-летний пассажир «Киа».

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