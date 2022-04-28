В Калужской области артиллерийский снаряд нашли рядом с линией электропередачи

В среду, 27 апреля, в Думиничском районе обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Снаряд находился рядом с линией электропередачи в двух километрах от станции Думиничи. Спасатели его обезвредили.

МЧС призывает калужан в случае обнаружения опасных предметов сразу звонить в оперативные службы по телефонам 102, 02 или 112.

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