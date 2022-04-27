В Калужской области после смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Калужская полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в деревне Дороховая Износковского района 25 апреля. Как мы уже рассказывали, там погиб 33-летний мужчина.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Фольксвагена Пассат» съехал в кювет и врезался в дерево. Погиб 33-летний пассажир легковушки.

Подробностей в полиции пока не сообщают, но уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264. Это значит, что водитель был пьян либо скрылся с места ДТП. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

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