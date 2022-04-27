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В Калуге водитель «Шевроле» сбил пешехода на улице Пушкина

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.04.2022 14:29 0 390
В Калуге водитель «Шевроле» сбил пешехода на улице Пушкина

Около 10:50 утра в среду, 27 апреля, на улице Пушкина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Шевроле Ланос» в районе пересечения улицы Пушкина и безымянного проезда, ведущего к улице Георгиевской рядом с управлением МЧС.

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.04.2022 14:29 0 390
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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