В Калуге водитель «Шевроле» сбил пешехода на улице Пушкина

Около 10:50 утра в среду, 27 апреля, на улице Пушкина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Шевроле Ланос» в районе пересечения улицы Пушкина и безымянного проезда, ведущего к улице Георгиевской рядом с управлением МЧС.

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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