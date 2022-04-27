В Калужской области осколочную авиабомбу нашли рядом с жилым домом

В Жуковском районе Калужской области обезвредили осколочную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. В среду, 27 апреля, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Бомбу обнаружили в городе Белоусово на территории садового товарищества на улице Киевской недалеко от жилых домов.

Спасатели призывают сразу звонить по номерам 102, 02 или 112 в случае обнаружения потенциально опасных предметов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.