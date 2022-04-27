В Калуге ищут очевидцев пяти ДТП

Калужская полиция в среду, 27 апреля, объявила о поисках очевидцев пяти ДТП, произошедших в городе в последние недели. Во всех случаях пострадали пешеходы.

На улице Огарева 1 апреля у дома №11/8 водитель автобуса сбил пешехода и скрылся.

14 апреля у дома №18 по улице Смоленской водитель авто сбил человека и скрылся.

На улице Степана Разина у дома №22/48 17 апреля пешехода сбил водитель «Лады».

Очевидцев трех этих ДТП просят обращаться в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по адресу: Грабцевское шоссе, 112а, кабинет 10 или по телефонам: 764-051 (доб. 107).

На улице Жукова 7 апреля у дома №21 пешехода сбил и скрылся водитель неустановленного автомобиля.

Такое же ДТП произошло 13 апреля у дома №2 по улице Герцена.

По этим двум авариям нужно обращаться в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге: ул. Телевизионная, 3а, кабинет 16 или по телефонам: 547-534, 547-588.

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