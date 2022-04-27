В Калуге квартира загорелась на улице Тракторной

Около 16:30 во вторник, 26 апреля, в Калуге на улице Тракторной произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в трехкомнатной квартире на первом этаже возникло возгорание на кухне. Полностью выгорел холодильник, закопчены стены. Никто из людей не пострадал.

Причиной пожара предварительно называется короткое замыкание.

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