Утром во вторник, 26 апреля, в Калужской области сгорел автомобиль УАЗ. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар начался примерно в 9:30 утра в деревне Филиппково Барятинского района.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции автомобиля. Ущерб оценивается примерно в миллион рублей.

Никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность машины.

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