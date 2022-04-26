В Калужской области 33-летний мужчина погиб в «Фольксвагене», который врезался в дерево

Как мы уже рассказывали, утром 25 апреля в деревне Дороховая Износковского района произошло ДТП. В этой аварии погиб 33-летний мужчина, сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 7 утра 48-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Погиб 33-летний пассажир легковушки.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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